Комитет Cената США одобрил законопроект о выделении Украине помощи на $800 млн

Сенатор Крис Кунс (демократ от Делавэра) входит в здание Капитолия США Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Комитет Cената США по ассигнованиям одобрил законопроект, предусматривающий выделение Украине помощи в области безопасности на сумму $800 млн, сообщает The Hill.

Помощь Украине включена в законопроект об ассигнованиях на оборону США на 2026-й финансовый год на общую сумму $852,45 млрд.

Законопроект был одобрен комитетом 26 голосами "за", "против" выступили трое законодателей.

Законопроект включает в себя $800 млн помощи в области безопасности для Украины и $225 млн помощи в области безопасности для стран Балтии.

Отмечается, что на принятии мер в отношении Украины настаивали сенаторы Митч Макконнелл и Крис Кунс.

Ранее Кунс сообщил журналистам, что финансирование стран Балтии, скорее всего, пойдет на поддержку этими странами Украины, заявив, что общая сумма для Киева может составить $1 млрд.