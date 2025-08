Рынок акций США в четверг снизился на статданных, корпоративных отчетностях

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы, поднимавшиеся большую часть сессии в четверг, завершили торги в минусе. Инвесторы оценивали квартальные отчетности крупных компаний и статданные по американской экономике.

Доходы населения США в июне выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - также на 0,3%, сообщается в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,2%, расходов - на 0,4%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) в июне увеличился на 2,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали его повышение на 2,7%. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику этого индикатора при оценке рисков инфляции.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 1 тыс. - до 218 тыс. Аналитики в среднем ожидали повышения до 224 тыс.

Акции Microsoft Corp. выросли на 4%. Софтверный гигант увеличил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 24%, выручку - на 18%, причем оба показателя оказались сильнее прогнозов рынка.

Цена бумаг Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подскочила на 11%, поскольку компания также зафиксировала лучший, чем ожидалось, рост чистой прибыли и выручки в прошлом квартале.

Стоимость акций AbbVie увеличилась на 2,7%. Фармацевтическая компания во втором квартале сократила чистую прибыль на 32,5%, при этом выручка и скорректированная прибыль превзошли ожидания рынка, что позволило компании улучшить годовой прогноз.

Рыночная стоимость Ford Motor повысилась на 1,9%, хотя американский автопроизводитель завершил второй квартал 2025 года с чистым убытком из-за негативного влияния импортных пошлин, который компания оценила в $800 млн.

Тем временем капитализация Qualcomm Inc. снизилась на 7,7%, хотя один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи повысил прибыль и выручку в минувшем финквартале.

Американская CVS Health Corp., которой принадлежат сеть аптек и страховщик Aetna Inc., в прошлом квартале снизила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Котировки бумаг компании понизились на 0,3%.

Акции Mastercard Inc. подорожали на 1,2%. Оператор одной из крупнейших в мире платежных систем увеличил чистую прибыль во втором квартале на 14%, выручку - на 17%.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,74% и составил 44130,98 пункта.

Лидерами снижения в составе Dow Jones стали акции UnitedHealth Group и Merck & Co., подешевевшие на 6,2% и 4,4% соответственно. Тем временем цена бумаг 3M Co. и Amazon.com Inc. выросла на 1,8% и 1,7% соответственно.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,37% - до 6339,39 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,03% и составил 21122,45 пункта.