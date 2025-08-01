Лукашенко совершит рабочий визит в РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу направится с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате один на один", - говорится в сообщении.

"Главы государств в неформальной обстановке обсудят: вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений; союзные проекты; международную повестку; тематику региональной безопасности", - добавили там.