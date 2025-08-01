Путин и Лукашенко проведут в пятницу неформальную встречу

Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу проведут неформальную встречу, на которой обсудят весь спектр двусторонних отношений и международную проблематику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лукашенко, как подтвердил Песков, прибудет в Россию с частным визитом. "Состоится неформальное общение Путина и Лукашенко, в ходе которого будет обсужден весь комплекс двусторонних отношений, естественно, и торгово-экономические связи и реализация союзных проектов и т.д., а также глубокий обмен мнениями по международной проблематике", - сказал Песков.

Ранее о визите Лукашенко в Россию сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал "Пул Первого".