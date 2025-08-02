Что случилось этой ночью: суббота, 2 августа

Массовый налет дронов на Ростовскую область, Трамп подтвердил выдвижение подлодок в сторону России, землетрясение произошло возле Северных Курил

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Средства ПВО за ночь сбили 112 дронов. Больше всего (34) сбито над Ростовской областью.

- Человек погиб в результате массированной атаки БПЛА на Ростовскую область. Об этом заявил врио губернатора Слюсарь.

- Один человек погиб в результате атаки беспилотника в Самаре. В Пензе при атаке дрона на предприятие погибла женщина.

- Трамп заявил, что американские атомные подводные лодки приближаются к РФ из-за высказываний Медведева. Он объяснил это безопасностью американцев.

- В Белом доме подтвердили намерение ввести новые антироссийские санкции. Также Трамп выразил надежду, что Индия прекратит покупать российскую нефть.

- Землетрясение магнитудой 6,2 произошло возле Северных Курил. Очаг залегал на о. Парамушир на глубине 29 км.

- Пять вулканов на Камчатке проявляют активность. Туристов просят не приближаться к ним.