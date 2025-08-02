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Экипаж корабля Crew Dragon после стыковки c МКС перешел на ее борт

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Экипаж американского многоразового корабля Crew Dragon вслед за стыковкой в субботу с Международной космической станцией (МКС) и открытием люков перешел на ее борт, сообщило НАСА.

"Экипаж перешел на борт станции", - говорится в сообщении.

В РоссииКорабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКСКорабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту пристыковался к МКСЧитать подробнее

На МКС прибыл международный экипаж, в состав которого в рамках миссии Crew-11 входят космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов, американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи.

Экипаж корабля встретили работающие на станции космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также японский астронавт Такуя Ониси.

Песков, Макклейн, Айерс и Ониси, прибывшие на МКС в марте в рамках миссии Crew-10, должны покинуть станцию 6 августа. Их корабль Crew Dragon приводнится в Тихом океане вблизи берегов Калифорнии.

МКС Crew Dragon НАСА
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