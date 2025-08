Фондовые индексы США завершили сессию в понедельник уверенным ростом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник.

Поддержку рынку оказывали надежды на то, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит процентные ставки в сентябре, усилившиеся после выхода в конце прошлой недели слабых данных по рынку труда США за июль, а также существенного пересмотра в сторону понижения данных по занятости за два предыдущих месяца. Вероятность снижения ставок ФРС на сентябрьском заседании теперь оценивается примерно в 84%, по данным CME Fedwatch.

Президент США Дональд Трамп в пятницу уволил руководителя Бюро статистики министерства труда Эрику МакЭнтарфер, обвинив ее в фальсификации статистики по занятости. В воскресенье Трамп сообщил журналистам, что в ближайшие дни объявит нового кандидата на эту должность, а также выдвинет кандидата на пост следующего председателя ФРС. Президент США постоянно критикует нынешнего главу Федрезерва Джерома Пауэлла, требуя от него снижения базовой процентной ставки, которую центробанк удерживает в диапазоне 4,25-4,5% годовых с декабря прошлого года. Срок службы Пауэлла на посту председателя ФРС истекает в мае 2026 года.

Капитализация Tesla увеличилась на 2,2%. Компания одобрила предоставление главе компании Илону Маску вознаграждения в размере 96 млн акций. Пакет оценивается примерно в $29 млрд. Маск получит его, если проработает ближайшие два года в качестве CEO компании или исполнительного должностного лица, отвечающего за разработку ее продукции или операции.

Среди других компаний "великолепной семерки" котировки акций Alphabet Inc. повысились на 3,1%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 3,5%, Microsoft Corp. - на 2,2%, Nvidia Corp. - на 3,6%, Apple Inc. - на 0,5%. Рыночная стоимость Amazon.com Inc. уменьшилась на 1,4%.

Бумаги Boeing Co. подорожали на 0,2%, восстановив потери, понесенные после сообщений о забастовке на трех заводах компании.

Berkshire Hathaway потеряла 2,9% капитализации. Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета во втором квартале сократила чистую прибыль в 2,5 раза из-за снижения инвестиционного дохода.

Стоимость акций Amphenol, выпускающей антенны, сенсоры, разъемы для подключения к оптоволоконным кабелям и специальные кабели, выросла на 4,1%. Amphenol сообщила, что покупает подразделение CommScope Holding Co. в сфере производства кабелей за $10,5 млрд с учетом долга. Бумаги CommScope подскочили в цене на 86,3%.

Акции Harley-Davidson подешевели на 1,2%. Крупнейший американский производитель мотоциклов сообщил о назначении новым CEO Артура Старса, возглавляющего дочернее предприятие компании Topgolf International, Inc., управляющей сетью спортивно-развлекательных комплексов.

Производитель запчастей и компонентов для автомобилей BorgWarner увеличил квартальные дивиденды в 1,5 раза - до 17 центов на акцию с 11 центов. Его капитализация повысилась на 2%.

Котировки бумаг Spotify Technology выросли на 5%. Шведский оператор одноименного музыкального стримингового сервиса сообщил о повышении стоимости премиальной подписки на ряде рынков с сентября.

Рыночная стоимость Wayfair Inc., занимающейся онлайн-продажей мебели и товаров для дома, подскочила на 12,7% на сильной квартальной отчетности.

Цена акций ON Semiconductor Corp. упала на 15,6%, хотя результаты производителя полупроводниковой продукции за второй квартал в целом совпали с ожиданиями рынка. Компания сократила чистую прибыль почти вдвое, выручку - на 15%.

Производитель продуктов питания Tyson Foods в третьем квартале 2025 финансового года уменьшил чистую прибыль более чем втрое, но скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов экспертов. Бумаги Tyson подорожали на 2,4%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник поднялся на 1,34% и составил 44173,64 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 1,47% - до 6329,94 пункта.

Индекс Nasdaq Composite прибавил 1,95%, закрывшись на отметке 21053,58 пункта.