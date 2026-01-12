Поиск

Трамп пригрозил ExxonMobil не пустить компанию в Венесуэлу

Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может заблокировать доступ к бурению в Венесуэле для Exxon Mobil Corp. после заявлений главного исполнительного директора компании Даррена Вудса о наличии барьеров для ведения бизнеса в этой стране, пишет газета The Wall Street Journal.

"Скорее всего я буду склоняться к тому, чтобы не пускать Exxon", - сказал Трамп журналистам в воскресенье.

В ходе встречи руководителей ведущих нефтекомпаний США с Трампом в Белом доме в минувшую пятницу Вудс заявил, что Венесуэла "непригодна для инвестиций" без серьезного изменения правовой системы страны, законодательства в сфере добычи углеводородов и коммерческих структур. Он выразил уверенность, что эти изменения могут быть реализованы при совместной работе администрации Трампа и правительства Венесуэлы.

"Мне не понравилась их реакция. Они ведут себя слишком хитро", - сказал Трамп, комментируя слова Вудса. Он добавил, что другие компании хотят инвестировать в Венесуэлу.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января Трамп заявил, что американские нефтекомпании готовы вернуться в Венесуэлу и вложить миллиарды долларов в восстановление нефтяного сектора страны.

В ходе встречи в Белом доме в пятницу он пообещал, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности компаниям, которые будут инвестировать в Венесуэлу, не уточнив, какие именно.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире оценочными запасами нефти. Однако за последние два десятилетия добыча в стране существенно сократилась в связи с неэффективным управлением и отсутствием инвестиций со стороны зарубежного бизнеса после национализации активов иностранных компаний, включая ExxonMobil и ConocoPhillip в 2000-е годы.

Национализация венесуэльских активов ExxonMobil в 2007 году стала уже второй за время ее работы в стране, отмечает WSJ. Компания подала иск к Венесуэле на $12 млрд, но смогла вернуть лишь часть этой суммы.

Вудс заявил в пятницу, что компании необходимо увидеть действительно серьезные изменения в стране по сравнению с тем, что происходило там раньше, чтобы рассматривать возможность возврата туда.

CEO ConocoPhillips Райан Лэнс выразил те же опасения, что и Вудс на встрече с Трампом в Белом доме. Он напомнил, что власти Венесуэлы должны компании $12 млрд. ConocoPhillips также ушла из этой страны в 2007 году.

Трамп отверг возможность возмещения компаниям потерь. "Мы не будем разбираться с тем, что люди потеряли в прошлом, - сказал он в пятницу. - Вы будете зарабатывать большие деньги, но возвращаться к прошлому мы не собираемся".

Chevron Corp. является единственной крупной американской компанией, продолжающей работу в Венесуэле. Заместитель председателя совета директоров Chevron Марк Нельсон заявил, что компания может довольно быстро увеличить добычу в стране, однако даже он не стал брать на себя обязательства о крупных инвестициях в Венесуэлу в ходе публичной части встречи с Трампом, отмечает WSJ.

ExxonMobil Венесуэла Дональд Трамп США
