Что случилось этой ночью: понедельник, 12 января

США изучают варианты действий на фоне протестов в Иране, Пауэлл сообщил об угрозе уголовного преследования, Пол Томас Андерсон получил "Золотой глобус" за режиссуру

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп подтвердил, что США изучают варианты действий на фоне протестов в Иране. В случае, если Иран атакует американские военные базы, Трамп пообещал нанести "удары такого масштаба, какого они еще не испытывали". Он также сообщил, что обсудит с Илоном Маском предоставление в Иране доступа к спутниковому интернету через Starlink.

- Лондон намерен разработать для Киева новые тактические баллистические ракеты с боеголовками массой 200 кг, способные поражать цели на расстоянии более 500 км, сообщило Минобороны Соединенного Королевства. Контракты на разработку ракет планируют заключить в марте. Стоимость одной ракеты составит около $1 млн.

- Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что Минюст США готовится предъявить ему уголовные обвинения. Он назвал это попыткой администрации президента установить контроль над ФРС и ее решениями по процентным ставкам.

- Правительство Швеции поручило вооруженным силам разработать новую систему противовоздушной обороны, страна инвестирует в нее 1,4 млрд евро, сообщило SVT.

- Режиссер Пол Томас Андерсон стал обладателем "Золотых глобусов" за фильм "Битва за битвой" в номинациях "Лучший режиссёр" и "Лучший сценарий".

- Футболисты "Барселоны" со счетом 3:2 взяли верх над "Реалом" в финальном матче за Суперкубок Испании.