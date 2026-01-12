Поиск

Более 20 россиян пострадали в столкновении катера с рыболовным судном в Таиланде

Одна туристка из РФ погибла в результате инцидента

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Генконсульстве РФ на Пхукете подтвердили гибель российской туристки в результате столкновения катера с рыболовным судном, 23 россиянина госпитализированы после инцидента.

"11 января, ориентировочно в 9 утра, при следовании от Пхукета к островам Пхи Пхи произошло столкновение перевозившего туристов скоростного катера с рыболовецким судном. По предварительной информации, на борту катера находилось 33 гражданина России, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран. В результат инцидента погибла россиянка 2008 года рождения. 23 наших гражданина с травмами различной тяжести госпитализированы в несколько лечебных учреждений Пхукета, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении дипмиссии в понедельник.

Ранее тайские СМИ объявили о гибели россиянки в результате инцидента на воде в воскресенье.

Как отмечают в Генконсульстве, полиция провинций Пхукет и Краби ведут расследование инцидента. Российские дипломаты взаимодействуют с медиками, таиландскими правоохранительными органами и местными органами власти, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии заявили, что речь, скорее всего, идет о самостоятельных туристах, которые приобрели билеты на скоростной катер у местных агентств без участия туроператоров.

