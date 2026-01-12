Поиск

Глава МИД Ирана заявил, что за протестами стоят иностранные силы

Он пообещал, что работу интернета в Иране скоро восстановят

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Массовые акции протеста в Иране разжигаются иностранными силами, но Тегеран полностью контролирует ситуацию, заявил в понедельник глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Ситуация в настоящее время полностью взята под контроль", - приводят иранские СМИ слова министра.

По его словам, акции "разжигаются и подогреваются иностранными элементами". Он отметил, что силы безопасности Ирана будут "преследовать" тех, кто несет ответственность за это.

Аракчи также выразил мнение, что протесты приобрели "жестокий и кровавый" характер, чтобы у президента США Дональда Трампа появилось "оправдание для вторжения".

"Мы готовы к войне, но мы также готовы к диалогу", - сказал глава МИД Ирана.

Кроме того, он заверил, что в ближайшее время в Иране будет восстановлен интернет.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Ранее президент США Трамп заявил, что Вашингтон следит за протестами в Иране и рассматривает различные варианты действий. "Военные изучают это. И мы рассматриваем несколько очень серьезных вариантов. Мы примем решение", - сказал Трамп журналистам.

