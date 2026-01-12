Поиск

Зеленский предложил Раде продлить военное положение и всеобщую мобилизацию

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде утвердить его указы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации, сообщили в понедельник украинские СМИ со ссылкой на сайт парламента.

Согласно указам, всеобщая мобилизация на Украине и военное положение продлевается на 90 суток с 3 февраля 2026 года.

Военное положение и всеобщая мобилизация были введены на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевались, каждый раз на 90 дней.

