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МИД Белоруссии заявил протест Польше в связи с подготовкой акции в Варшаве

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - МИД Белоруссии вручил ноту протеста временному поверенному в делах Польши в Минске в связи с планирующейся в Варшаве 9-10 августа антибелорусской акции, заявил пресс-секретарь министерства Руслан Варанков.

"По имеющимся в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь сведениям, 9-10 августа текущего года в Варшаве, на площади имени Пилсудского, а также в Варшавском университете запланировано проведение мероприятия, цель которого - нанесение ущерба Республике Беларусь. Организаторами и активными участниками выступают представители белорусской эмиграции, поддерживаемые официальной Варшавой и известные своей деструктивной и провокационной деятельностью. Министерство исходит из того, что подобные враждебные акции не способствуют восстановлению нормального диалога между нашими государствами и прямо вредят белорусско-польским отношениям", - говорится в сообщении.

В этой связи в МИД Белоруссии был вызван временный поверенный в делах Польши в Белоруссии, которому вручена соответствующая нота.

"Министерство иностранных дел Республики Беларусь будет и далее тщательно отслеживать развитие ситуации, оставляя за собой право принимать необходимые ответные меры на любые действия провокационного характера", - подчеркнули в ведомстве.

Польша Варшава Белоруссия МИД Руслан Варанков
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