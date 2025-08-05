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Mazda в I финквартале получила чистый убыток и сократила выручку на 8,8%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Mazda Motor Corp. в первом квартале 2026 финансового года получил чистый убыток и сократил выручку на 8,8%, при этом компания представила годовой прогноз, предполагающий существенное ухудшение ее результатов в сравнении с предыдущим фингодом.

Как говорится в сообщении компании, ее чистый убыток в апреле-июне составил 42,1 млрд иен ($285,1 млн) по сравнению с чистой прибылью в размере 49,8 млрд иен, полученной за сопоставимый период предыдущего года.

Операционный убыток составил 46,1 млрд иен против операционной прибыли 50,4 млрд иен за первый квартал 2025 фингода.

Выручка сократилась до 1,1 трлн иен с 1,2 трлн иен годом ранее.

За три месяца компания продала 301 тыс. автомобилей, что на 2,8% ниже прошлогоднего показателя. Реализация машин в Европе упала на 20,8%, в США и Китае - на 2,3%.

Компания представила прогноз на фингод (завершается в марте 2026 года), предполагающий значительное ухудшение ее результатов из-за тарифной политики США. Mazda планирует получить чистую прибыль в размере 20 млрд иен (против 114,1 млрд иен, полученных в прошлом фингоду), операционную прибыль - 50 млрд иен (против 186,1 млрд иен), выручку - 4,9 трлн иен (в предыдущем фингоду - 5,02 трлн иен).

Котировки акций Mazda выросли на 2,7% по итогам торгов во вторник, однако отчетность была опубликована после закрытия рынка. За последние три месяца капитализация автопроизводителя увеличилась на 8% (до 578,53 млрд иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 10,1%.

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