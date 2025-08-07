Основные европейские рынки акций завершили торги в среду в плюсе

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы выросли по итогам торгов в среду.

Британский FTSE 100 прибавил 0,24%, германский DAX - 0,33%, французский CAC 40 - 0,18%, итальянский FTSE MIB - 0,65%, испанский IBEX 35 - 0,9%.

Сводный индекс ведущих компаний региона Stoxx Europe 600 завершил торги в небольшом минусе (-0,06%), в частности, из-за падения котировок акций фармкомпаний, включая датскую Novo Nordisk. Значение индекса на закрытие рынка составило 541,07 пункта.

Статданные, опубликованные в среду, неожиданно показали снижение объема заказов промышленных предприятий Германии в июне. Показатель сократился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1%, по данным Trading Economics.

Розничные продажи в еврозоне в июне увеличились на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении, сообщило статистическое управление Европейского союза (Eurostat). Эксперты в среднем ожидали повышения на 0,4% и 2,6% соответственно.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией в торговой сфере. Президент США Дональд Трамп в среду принял решение ввести дополнительные пошлины в 25% для Индии из-за закупок ею нефти российского происхождения, говорится в указе президента США, опубликованном Белым домом.

Днем ранее Трамп заявил на CNBC, что пошлины на импорт фармпрепаратов в США могут со временем достигнуть 250%.

На этом фоне заметно подешевели акции европейских фармкомпаний, индекс представителей сектора Stoxx Europe Pharmaceuticals and Biotech к закрытию рынка опустился на 0,8%. Котировки бумаг Novo Nordisk, Novartis, Roche, Merck и GSK снизились на 5,4%, 3,3%, 2,7%, 2,2% и 1,7% соответственно.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 стали акции Bayer AG (-9,9%). Германский химический и фармацевтический концерн зафиксировал чистый убыток во втором квартале 2025 года, тогда как рынок ожидал, что Bayer получит прибыль.

Лидером роста в сводном индексе стали бумаги страховщика Hiscox (+9,4%), опубликовавшего сильную полугодовую отчетность и увеличившего программу buyback на $100 млн.

Уверенно подорожали также акции Fresnillo (+8,9%), voestalpine (+6,7%), Banca Monte dei Paschi di Siena (+5%).

Капитализация Beiersdorf упала на 8,4%. Компания, владеющая брендом Nivea, понизила прогноз органического роста продаж на 2025 год до 3% с ожидавшихся ранее 4-6%, отметив сложные рыночные условия.

Котировки бумаг Coca-Cola HBC и Coca-Cola Europacific Partners опустились на 6,9% и 9,2% соответственно в связи со слабыми годовыми прогнозами компаний, занимающихся розливом напитков Coca-Cola в Европе.

Акции Commerzbank подорожали на 1,2% по итогам торгов. Второй по величине банк Германии сократил чистую прибыль на 14% в минувшем квартале, однако показатель оказался лучше ожиданий аналитиков. Commerzbank также объявил о готовящемся запуске программы обратного выкупа акций на сумму до 1 млрд евро и улучшил прогноз на текущий год.

Стоимость бумаг нидерландского ABN Amro Bank упала на 4,7%. Нидерландский фининститут объявил о намерении выкупить собственные акции на 250 млн евро. Объявленный объем buyback оказался ниже, чем ожидал рынок.