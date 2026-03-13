Трамп "почувствует", когда конфликт с Ираном будет исчерпан

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что определит сам, когда американская операция против Ирана подойдет к концу.

"Я почувствую это. Почувствую своим нутром", - сказал он Fox News в ответ на вопрос о том, как он поймет, что конфликт исчерпан.

Трамп добавил, что нынешний конфликт, по его мнению, "не продлится долго".

Он также сказал, что как только конфликт закончится, экономика США вернется в прежнее состояние "очень быстро".