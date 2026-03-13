Куба намерена продолжать импортировать нефть и при эмбарго США

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Куба планирует продолжать импорт нефти, имеющий ключевое значение для экономики страны, даже в условиях эмбарго со стороны США, заявил в пятницу кубинский президент Мигель Диас-Канель.

По его словам, из-за нефтяного эмбарго со стороны США Куба не получает топливо уже на протяжении трех месяцев, но делает ставку на внутреннюю добычу, на возобновляемые источники энергии. Однако это может обеспечить лишь треть от необходимых стране объемов - страна продолжает функционировать в крайне неблагоприятных условиях, что оказывает огромное влияние на граждан страны. При этом Диас-Канель упомянул о длительных отключениях электроэнергии, которые порой затрагивают более половины всей территории острова единовременно.

В складывающихся условиях власти Кубы ввели строгое нормирование отпуска топлива, до минимума сведена работа общественного транспорта, отменены очные занятия в учебных заведениях, государственные учреждения переведены на удаленную работу, а необходимые присутственные часы также жестко ограничены, отмечает ЭФЭ.

