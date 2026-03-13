WSJ узнала о переброске на Ближний Восток сил морской пехоты США

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американское командование направляет на Ближний Восток еще подразделения ВМС и Корпуса морской пехоты, сообщает в пятницу The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам трех военных чиновников, Пентагон отправляет дополнительный контингент морских пехотинцев и корабли на Ближний Восток в то время, как Иран наращивает атаки в районе Ормузского пролива", - передает издание.

Переброска сил идет после того, как шеф Пентагона Пит Хегсет одобрил соответствующий запрос Центрального командования ВС США.

По словам источников, универсальный десантный корабль USS Tripoli и приписанные к нему морские пехотинцы двигаются из Японии на Ближний Восток. По данным WSJ, речь идет о переброске амфибийно-десантной группы и экспедиционного соединения морской пехоты, обычно включающей в себя 5 тыс. морских пехотинцев.

WSJ добавляет, что подразделения морской пехоты уже находятся в регионе, они задействованы в операции против Ирана.