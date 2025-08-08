Поиск

Академик РАН: успех "Золотого купола" США зависит от глубины и длительности "трампизма"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" публикует вторую часть беседы нашего политического обозревателя Вячеслава Терехова с академиком Андреем Кокошиным о планах президента США Дональда Трампа создать новую противоракетную систему.

"Купол" охватит всю планету!

Корр.: Действующая система ПРО предназначена, как объявили в США, против Северной Кореи, то есть против КНДР. Теперь "Купол" должен расширить зону своей ответственности для перехвата ракет других государств?

Кокошин: Да, перед "Золотым куполом" поставлена еще более амбициозная задача, чем перед программой СОИ: перехватывать все виды ракет любого государства и с любого направления.

В свое время перед программой СОИ были поставлены очень амбициозные задачи. Рядом отечественных и зарубежных экспертов высказывались тогда и высказываются сейчас серьезные сомнения в реалистичности этого рейгановского замысла. Реалистичность обеспечения поставленных в проекте "Золотой купол" всеобъемлющих задач не менее сомнительна, особенно перед лицом таких мощных соперников, как Российская Федерация и Китайская Народная Республика, у которых есть, чем ответить на этот новый американский вызов.

Корр.: Из каких компонентов предполагается строить новую систему? Тех, что уже были в американской системе ПРО? И будут ли размещаться в космосе перехватчики космического базирования?

Кокошин: Главным элементом "Золотого купола", по декларированному замыслу, должен быть, как и в программе СОИ, космический эшелон. Его ударная составляющая, судя по всему, будет состоять из большого числа малых ракет-перехватчиков, которые на новой технологической основе повторяют идею тех перехватчиков, которые создавались в США еще в 1980-е годы. За прошедшее с тех пор время имели место усовершенствования в электронно-компонентной базе, в топливе, в датчиках, в материалах, в средствах связи, в системах управления спутниковыми группировками в целом ряде других технологий. Намного дешевле стали запуски ракет-носителей для вывода полезных грузов на околоземную орбиту.

Корр.: То есть был сделан большой шаг вперед?

Кокошин: Да, был сделан большой шаг вперед. Но, с другой стороны, развивались и стратегические наступательные средства и у нас, и в Китае. Не стоят они на месте и в КНДР. То же самое можно сказать и об Индии и Пакистане. У нас и в Китае развивались и развиваются и другие технологии, системы, применение которых тоже позволяет нейтрализовать эффект "Золотого купола".

Нет никаких сомнений в том, что Россия может сделать все необходимое для того, чтобы эффективно противостоять космическому эшелону перехвата. Убежден в том, что у нас есть все возможности обеспечить гарантированный ответный удар возмездия в случае ракетно-ядерного нападения противника, попытающегося прикрыться противоракетным "куполом". Такие возможности есть и у наших китайских друзей.

Еще раз хотел бы отметить важность того, что Россия в последние 10–15 лет вложила значительные средства в обновление своих стратегических ядерных средств. Создан очень внушительный задел под обеспечение надежного, убедительного ядерного сдерживания любого потенциального агрессора России на долгосрочную перспективу, в том числе с учетом обладания им значительных возможностей в области ПРО.

Уход Маска из команды повлияет на планы созданий "Купола"?

Корр.: Основным средством выведения спутников на разные орбиты в США являются ракеты компании Маска. Но, как известно, Маск неожиданно для всех крепко разругался с Трампом. Как это отразится на создании "Купола"?

Кокошин: Расчеты на использование ракет-носителей компании Маска остаются очень значительными. Это связано с тем, что именно компания Маска SpaceX сделала принципиально важные шаги по радикальному снижению стоимости вывода полезной нагрузки в космосе. Я думаю, что, во-первых, отказа от использования ракет Маска не будет. Во-вторых, помимо SpaceX, есть и другие американские компании, которые будут готовы участвовать в этом проекте за значительные бюджетные средства от Пентагона, когда их будет выделять, по представлению Трампа, Конгресс США. У конкурентов Маска тоже есть свои наработки, которые позволяют существенно уменьшить стоимость именно вывода ракеты на орбиту.

На американском рынке помимо ракет компании Маска имеется большое количество других ракет-носителей разработки и производства частных компаний во всех категориях. Это и тяжелые, и средние, и легкие, и сверхлегкие ракеты. Но основным средством доставки полезной нагрузки на околоземные орбиты, конечно, сейчас является ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX Маска.

В космосе места для этого "Купола" хватит?

Корр.: Судя по всему, в космосе должно быть очень много аппаратов космической ПРО. Какое количество? Сотни?...

Кокошин: Речь в США идет о многих сотнях, если не тысячах, таких перехватчиков. При этом они могут быть использованы и как средства противоспутниковой борьбы.

Корр.: А есть возможность их разместить в космосе? Космос, хотя и большой, но, в общем-то, видимо, здесь есть ограничения, особенно на низких околоземных орбитах.

Кокошин: Ближний космос очень сильно замусорен. Десятки тысяч элементов "космического мусора" находятся на разных околоземных орбитах. Но специалисты считают, что проблем с размещением малых ракет-перехватчиков в целом не будет.

Известно, что огромное количество малых спутников запущено на низкие околоземные орбиты по программе Маска Starlink. И их число продолжает наращиваться. Аналогичную программу имеет и Китай, и другие страны. И всем пока находится место на таких орбитах.

В перспективной многоэшелонной и многосферной системе ПРО, кроме ракет-перехватчиков, большую роль будет играть и космический компонент обеспечивающей информационной системы. И основные деньги до сих пор Соединенные Штаты вкладывали именно в создание системы слежения за обстановкой, для контроля за пуском ракет, для селекции целей, для целеуказания ударным средствам перехвата. В этот информационный компонент вкладывались огромные деньги, по ряду оценок, гораздо большие, чем, например, в ракеты-перехватчики на Аляске.

Корр.: А чем отличаются ракеты-перехватчики на Аляске?

Кокошин: Это ракеты наземного базирования для перехвата уже на другом участке траектории полетов ракет - на среднем участке, это именуется заатмосферным перехватом. В американских официальных источниках указывается, что их имеется 44 единицы. Эти средства последовательно развивали в США на протяжении более 40 лет. Было проведено большое количество испытаний, как успешных, так и неудачных, по перехвату боеголовок-мишеней с использованием кинетических средств. Достигнуты определенные результаты, но американские эксперты утверждают, что они все межконтинентальные баллистические ракеты даже только КНДР не способны перехватить этими ракетами-перехватчиками. Особенно если северокорейские МБР оснащены разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Кроме этого у США имеются другие элементы "глобальной ПРО" морского и наземного базирования, дислоцированные в различных районах мира. Они преимущественно предназначены для отдельных потенциальных театров военных действий и призваны перехватывать оперативно-тактические ракеты и средства средней дальности.

Задача огромная, сроки сжатые!

Корр.: На какой срок рассчитано создание "Купола"?

Кокошин: Трамп поставил предельно сжатые сроки: он хочет реализовать первый этап создания космического эшелона "Золотого купола" к концу своего срока пребывания у власти.

Корр.: Во что же должен обойтись "Купол"? Правильно его назвали "золотым"!

Кокошин: Бюджетное управление Конгресса США подсчитало, что размещение на низких околоземных орбитах группировки из тысячи малых ракет-перехватчиков потребует расходов $278 млрд в течение 20 лет. Из двух тысяч - $542 млрд. Но это еще не все расходы, это только стоимость вывода полезной нагрузки на околоземную орбиту.

Ряд экспертов отмечают, что это не главный компонент стоимости такой системы.

Корр: Еще есть поддержка и управление.

Кокошин: Да, к стоимости вывода надо добавить стоимость самих ракет-перехватчиков, затраты на создание системы управления и на поддержание группировки в рабочем состоянии.

Корр.: Справится ли финансовая система США с такими расходами?

Кокошин: Возможность реализации такого проекта во многом связана со способностью США и дальше наращивать свой государственных долг, увеличивая выпуск гособлигаций, стоимость обслуживания которых уже превышает американские военные расходы. Это в свою очередь упирается в отношение внутренних и внешних инвесторов к таким ценным бумагам, в степень их доверия к американским государственным облигациям как надежным долгосрочным вложениям (со сравнительно низкой доходностью). Фактически американская система обслуживания госдолга - это уже гигантская финансовая пирамида, обрушение которой чревато серьезными последствиями и для экономики США, и для мировой экономики.

Новая ПРО будет зависеть от длительности "трампизма"

Корр.: Как будут влиять на перспективы построения системы ПРО "Золотой купол" изменения во внутриполитической обстановке в США?

Кокошин: В грядущие годы можно с высокой степенью вероятности ожидать значительные флюктуации в реализации американских планов и в отношении ПРО, и в области стратегических вооружений в целом в зависимости от пребывания у власти той или иной администрации, а также от состава Конгресса США. Вспомним опять же судьбу программы СОИ Рональда Рейгана. Уже даже при его преемнике-республиканце Джордже Буше-старшем эта программа сошла с авансцены и вскоре была тихо свернута, будучи еще далеко от стадии развертывания космического эшелона.

Многое будет зависеть от длительности и глубины такого явления как "трампизм", от жизнеспособности движения "Сделаем Америку снова великой", от расстановки сил в Конгрессе США, особенно в случае наличия в нем большинства у демократов.

Надо помнить, что в 1980-е годы у программы СОИ в США имелась сильнейшая оппозиция в Конгрессе США, в научно-экспертном сообществе. Вспомним хотя бы сенатора-демократа Эдварда Кеннеди, который, издеваясь над замыслом Рейгана, назвал программу СОИ проектом "Звездных войн", имея в виду аналогию с популярным тогда лихим и очень красочным космическим боевиком Джорджа Лукаса. В этом боевике, как известно, в космосе в отдаленном будущем ведутся масштабные бои с использованием лазерного оружия.

В настоящее время наличие такой оппозиции в Соединенных Штатах не просматривается; пока раздаются отдельные голоса членов конгресса – демократов с критикой высокой стоимости этой программы в контексте проблем с огромным дефицитом федерального бюджета и увеличивающимся при Трампе в еще большей мере госдолга США. Вспомним, что едва ли не главным в конфликте между Трампом и Маском стал вопрос о новом наращивании госдолга США в результате инициатив Трампа. Соответствующий закон, подписанный этим американским президентом, Маск назвал "отвратительной мерзостью".

Россия и Китай готовы к "Куполу"?

Корр.: И как же при этом России решать вопросы обеспечения стратегического сдерживания?

Кокошин: Надо и дальше совершенствовать наши стратегические ядерные силы и другие силы и средства, обеспечивать возможность наших ответных действий при любом варианте развития американской противоракетной обороны. Важным представляется при этом совершенствование нашей системы предупреждения о ракетном нападении и системы контроля космического пространства, ряда других ударных и обеспечивающих средств. Знаю, что российская научно-технологическая база это полностью позволяет сделать.

В современных условиях задача с созданием широкомасштабной ПРО для Соединенных Штатов усложняется тем, что им сейчас приходится иметь дело не только с Российской Федерацией, но и с Китайской Народной Республикой, очень продвинутой в области ракетно-космических технологий, достигшей очень крупных результатов в развитии своих стратегических сил, различных космических и противокосмических средств и в качественном, и в количественном отношении.

Андрей Кокошин США
