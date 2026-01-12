Глава ФРС Пауэлл заявил, что Минюст США угрожает ему уголовным обвинением

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что Министерство юстиции готовится предъявить ему уголовные обвинения, сообщает NBC News.

По словам Пауэлла, угроза связана с его показаниями перед Сенатом в июне 2025 г. по поводу реконструкции офисных зданий Федеральной резервной системы. "Эти беспрецедентные действия следует рассматривать в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации", - подчеркнул глава ФРС.

Пауэлл заявил, что повестки Министерства юстиции с угрозой уголовного обвинения - это очередной способ, с помощью которого администрация президента США пытается установить контроль над ФРС и ее решениями по процентным ставкам.

Ещё до начала своего второго президентского срока Трамп требовал снижения процентных ставок и регулярно критиковал Пауэлла и других высокопоставленных чиновников центрального банка, отмечает телеканал. Администрация усилила эту критику на фоне кризиса доступности жилья для потребителей.

В 2025 г. Федеральная резервная система трижды снижала процентные ставки. 10 декабря ставка была снижена на 25 б.п. - до 3,5-3,75%. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

18 декабря Трамп заявил, что назначит новым главой ФРС человека, выступающего за снижение ключевой ставки. Сообщалось, что в список кандидатов входят советник Белого дома Кевин Хассетт, бывший член совета управляющих ФРС Кевин Уорш и еще три человека. Срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС истекает в мае 2026 г.