Трамп подтвердил, что США изучают варианты действий на фоне протестов в Иране

В случае нападения на американские объекты Вашингтон готов нанести удары

Фото: AP/TASS

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - США продолжают следить за протестами в Иране и рассматривают различные варианты действий, сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Военные изучают это. И мы рассматриваем несколько очень серьезных вариантов. Мы примем решение", - сказал Трамп журналистам, подчеркнув, что в ходе иранских протестов "были убиты люди".

На вопрос о том, как США отреагируют, если Иран атакует американские военные базы, Трамп заявил: "Мы нанесем им удары такого масштаба, какого они еще не испытывали".

Американский лидер также уточнил, что его администрация обсудит с миллиардером Илоном Маском предоставление в Иране доступа к спутниковому интернету через Starlink.

Между тем, как передают иранские СМИ, власти страны объявили трехдневный траур по погибшим в ходе протестов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп во вторник проведет совещание с членами Совета национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий в отношении Ирана.

Два источника телеканала отметили, что президент США рассматривает ряд военных вариантов действий в связи с применением иранскими властями силы против участников массовых протестов в стране.

В воскресенье газета The New York Times писала со ссылкой на нескольких американских чиновников, что Трамп "всерьез рассматривает возможность санкционировать удар по Ирану в ответ на действия режима по подавлению демонстраций".

В субботу Трамп заявил о готовности оказать содействие иранскому народу. "Иран стремится к свободе, возможно, как никогда прежде. США готовы помочь", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.