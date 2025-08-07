Поиск

Уиткофф обсудит возможную встречу Путина и Трампа с представителями европейских стран и Украины

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует в четверг обсудить с представителями европейских стран и Украины итоги своей недавней поездки в Москву и возможный российско-американский саммит, сообщил журналист Axios Барак Равид.

"Посланник Белого дома Стив Уиткофф планирует в четверг провести телефонный разговор с представителями Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о его встрече с (президентом РФ Владимиром) Путиным и обсудить дальнейшие шаги, включая возможный саммит Трамп-Путин", - написал журналист в соцсети X.

Уиткофф посетил Москву накануне, где провел переговоры с президентом РФ.

В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Путина и Трампа в ближайшие дни; сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, место проведения встречи президентов РФ и США согласовано, о нем Кремль проинформирует позже.

Ушаков отметил, что упомянутый спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского был оставлен российской стороной без комментария.

Также в четверг Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с его американским коллегой. "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей - президент ОАЭ (Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян - ИФ). Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест", - заявил Путин журналистам.

США Украина РФ Стив Уиткофф
