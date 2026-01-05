Сирия и Израиль проведут переговоры по безопасности в понедельник в Париже

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Представители Сирии и Израиля встретятся в понедельник в Париже для возобновления переговоров по новому соглашению о безопасности, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, переговоры продлятся два дня. В них примут участие министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани, а также новая группа израильских переговорщиков.

Портал отмечает, что в преддверии встречи премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назначил новую переговорную группу во главе с израильским послом в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером.

Ожидается, что в переговорах также примут участие военный советник Нетаньяху генерал Роман Гофман и исполняющий обязанности советника по национальной безопасности Гиль Райх.

Посредником в переговорах выступит спецпосланник президента США по Сирии - Том Баррак.

Axios напоминает, что переговоры были приостановлены из-за больших разногласий между сторонами, а также из-за отставки главного израильского переговорщика Рона Дермера. Их целью является заключение пакта о безопасности, который включает демилитаризацию южной Сирии и уход Израиля из тех районов Сирии, которые были оккупированы после падения режима бывшего президента Сирии Башара Асада, подчеркивает портал.

Один из источников портала сообщил, что возобновление переговоров стало результатом обращения президента США Дональда Трампа к Нетаньяху во время их встречи в Мар-а-Лаго в прошлый понедельник.