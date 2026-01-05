Оптоволоконный кабель между Литвой и Латвией поврежден в Балтийском море

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Оптоволоконный кабель, проходящий между между Литвой и Латвией и обеспечивающий их интернет-связь со скандинавскими странами, поврежден в Балтийском море, сообщил радиостанции LRT руководитель Национального центра управления кризисами (NKVC) Вилмантас Виткаускас.

Он отметил, что повреждение произошло в территориальных водах Латвии, "в нескольких километрах от порта Лиепая", однако первым его зафиксировал литовский NKVC. "Мы передали эту информацию нашим латвийским коллегам, и сейчас они проводят расследование, устанавливая личность возможного преступника, беседуя с владельцами и экипажем конкретного судна, и мы посмотрим, какими будут результаты. Мы с нетерпением ждем завершения расследования", - сказал Виткаускас.

Он подчеркнул, что "Литва тесно сотрудничает с латвийскими спецслужбами".

По его словам, кабель является одним из элементов критической инфраструктуры Литвы и Латвии. Проходящий через него интернет-трафик в настоящее время распределен по другим каналам, добавил глава NKVC.

LRT сообщает, что в минувшее воскресенье сотрудники латвийской полиции в сотрудничестве с береговой охраной и другими службами поднялись на борт судна, которое в настоящее время находится в порту Лиепаи, и с тех пор поддерживают связь с его экипажем. Сообщений о задержании судна или его экипажа нет. Сообщается, что они сотрудничают с полицией.



