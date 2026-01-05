Поиск

Оптоволоконный кабель между Литвой и Латвией поврежден в Балтийском море

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Оптоволоконный кабель, проходящий между между Литвой и Латвией и обеспечивающий их интернет-связь со скандинавскими странами, поврежден в Балтийском море, сообщил радиостанции LRT руководитель Национального центра управления кризисами (NKVC) Вилмантас Виткаускас.

Он отметил, что повреждение произошло в территориальных водах Латвии, "в нескольких километрах от порта Лиепая", однако первым его зафиксировал литовский NKVC. "Мы передали эту информацию нашим латвийским коллегам, и сейчас они проводят расследование, устанавливая личность возможного преступника, беседуя с владельцами и экипажем конкретного судна, и мы посмотрим, какими будут результаты. Мы с нетерпением ждем завершения расследования", - сказал Виткаускас.

Он подчеркнул, что "Литва тесно сотрудничает с латвийскими спецслужбами".

По его словам, кабель является одним из элементов критической инфраструктуры Литвы и Латвии. Проходящий через него интернет-трафик в настоящее время распределен по другим каналам, добавил глава NKVC.

LRT сообщает, что в минувшее воскресенье сотрудники латвийской полиции в сотрудничестве с береговой охраной и другими службами поднялись на борт судна, которое в настоящее время находится в порту Лиепаи, и с тех пор поддерживают связь с его экипажем. Сообщений о задержании судна или его экипажа нет. Сообщается, что они сотрудничают с полицией.


Балтийское море Литва Латвия Лиепая
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Оптоволоконный кабель между Литвой и Латвией поврежден в Балтийском море

Трамп не поддержал Мачадо, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира

 Трамп не поддержал Мачадо, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 января

Премьер Дании призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии

 Премьер Дании призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии

Трамп не исключает проведение операции против президента Колумбии

Сирия и Израиль проведут переговоры по безопасности в понедельник в Париже

Мадуро предстанет перед американским федеральным судом в Нью-Йорке в понедельник

 Мадуро предстанет перед американским федеральным судом в Нью-Йорке в понедельник

Трамп заявил, что Гренландия нужна США для обороны

 Трамп заявил, что Гренландия нужна США для обороны

Трамп пригрозил принять меры против Делси Родригес, если она не будет сотрудничать

Что произошло за день: воскресенье, 4 января
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 69 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8058 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });