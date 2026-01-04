Поиск

Трамп пригрозил принять меры против Делси Родригес, если она не будет сотрудничать

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Временно исполняющая обязанности президента Венесэулы Делси Родригес "заплатит очень высокую цену", если не будет сотрудничать с США, заявил американский президент Дональд Трамп в телефонном интервью The Atlantic.

"Если она не сделает правильные шаги, она заплатит очень высокую цену, возможно, более высокую, чем Мадуро", - цитирует издание слова Трампа.

Днем ранее американский спецназ захватил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле.

Трамп заверил, что Вашингтон возьмет на себя руководство Венесуэлой, пока не сможет провести "безопасный" переход власти в этой стране. По его словам, Родригес согласилась сотрудничать с Вашингтоном.

Хроника 03 – 04 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
