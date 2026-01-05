Премьер Дании призвала Трампа прекратить угрожать Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала президента США Дональда Трампа прекратить угрожать захватом Гренландии.

"Нет абсолютно никакого смысла говорить о том, что США хотят захватить Гренландию. США не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Датского королевства", - говорится в заявлении премьер-министр Дании, опубликованном на ее официальном сайте.

Она отметила, что Гренландия как часть Дании является частью НАТО и на нее распространяются гарантии безопасности североатлантического альянса.

Фредериксен напомнила, что между Данией и США действует оборонное соглашение, которое предоставляет Вашингтону широкий доступ к Гренландии.

Кроме того, "королевство инвестировало значительные средства в обеспечение безопасности в Арктике", заявила премьер Дании.

"Поэтому я бы настоятельно призвала США положить конец угрозам в адрес исторически близкого союзника, а также в адрес другой страны и народа, которые очень четко заявили, что они не продаются", - добавила Фредериксен.

В свою очередь, посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен написал в соцсети X: "Мы близкие союзники и должны продолжать сотрудничать как таковые. Безопасность США - это также безопасность Гренландии и Дании. Гренландия уже является частью НАТО".

В поддержку Дании выступил и президент Финляндии Александр Стубб.

"Никто не может решать за Гренландию и Данию, кроме самих Гренландии и Дании. Наш северный друг Дания (...) может рассчитывать на нашу полную поддержку", - написал Стубб в соцсети X.

Свою солидарность с Данией выразил и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

"Гренландия является неотъемлемой частью Королевства Дания. Норвегия полностью солидарна с Королевством Дания", - заявил норвежский премьер в соцсети X.

Ранее Трамп в телефонном интервью The Atlantic заявил, что остров Гренландия, автономная территория Дании, необходим США для оборонных целей.