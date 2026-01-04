Трамп заявил, что Гренландия нужна США для обороны

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Остров Гренландия, автономная территория Дании, необходим США для оборонных целей, заявил президент страны Дональд Трамп в телефонном интервью The Atlantic.

"Гренландия нужна нам, безусловно. Она нужна нам для обороны", - сказал Трамп, добавив, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии".

The Atlantic отмечает, что Трамп описал Гренландию как остров, "окруженный российскими и китайскими кораблями".

В декабре американский президент заявлял, что Соединенным Штатам необходим контроль над Гренландией для обеспечения национальной безопасности. Трамп подчеркивал, что именно из таких соображений, а не ради обладания природными ресурсами, настаивает на том, чтобы Вашингтон в том или ином виде контролировал Гренландию. Как власти Дании, так и руководители Гренландии неоднократно заявляли, что остров не станет частью США.

В субботу американский спецназ захватил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро. После этого многие западные СМИ стали предполагать, что Трамп теперь переключится на другие заявленные им ранее внешнеполитические задачи, в частности на вопрос о Гренландии.