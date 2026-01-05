Трамп не поддержал Мачадо, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо Фото: Rune Hellestad/Getty Images

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не поддержал кандидатуру венесуэльского оппозиционного политика Марию Корину Мачаду на пост нового президента Венесуэлы, так как она не уступила ему Нобелевскую премию мира, пишет издание The Washington Post.

"Отсутствие у президента интереса усиливать позиции Мачадо, несмотря на ее недавние попытки льстить Трампу, было связано с ее решением принять Нобелевскую премию мира - награду, которую президент, не скрывая, жаждал получить сам", - сообщает газеты со ссылкой на два источника, близкие к Белому дому.

По словам собеседника издания, "хотя в итоге Мачадо заявила, что посвящает награду Трампу, само ее согласие принять премию стало "смертным грехом".

"Если бы она отказалась и сказала: "Я не могу ее принять, потому что она принадлежит Дональду Трампу", она сегодня была бы президентом Венесуэлы", - добавил он.

Ранее Трамп высказал мнение, что Мачадо не сможет возглавить страну, так как граждане ее не поддерживают.

"Ей будет тяжело стать лидером, потому что у нее нет поддержки и уважения внутри страны. Она очень приятная женщина, но ее не уважают", - заявил Трамп.

В 2025 году Мачадо получила Нобелевскую премию мира "за неустанный труд по продвижению демократических ценностей для венесуэльского народа и борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии".

3 января американские военные провели атаку против Венесуэлы, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену.