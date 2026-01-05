Трамп не исключает проведение операции против президента Колумбии

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в причастности к наркоторговле и не исключил проведение операции, аналогичной венесуэльской.

По словам Трампа, Колумбией "управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в США".

"У него есть кокаиновые фабрики", - сказал Трамп журналистам президентского пула.

На вопрос, будут ли США проводить операцию против Колумбии, он ответил: "Для меня это звучит заманчиво".

3 января американский спецназ захватил в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его доставили в США, где ему предъявят обвинение в участии в наркоторговле. Николас Мадуро предстанет перед американским федеральным судом в Нью-Йорке 5 января.