Что произошло за день: воскресенье, 4 января

Разработка в США новой системы управления Венесуэлы, приоритеты США в отношениях с Каракасом и сохранение ОПЕК+ декабрьских квот по добыче нефти на февраль и март

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и замглавы аппарата Белого дома, советник по внутренней политике Стивен Миллер разрабатывают систему управления Венесуэлы после пленения и вывоза ее президента Николаса Мадуро. Рубио, как ожидается, возьмет на себя основные обязанности в управлении американской администрацией Венесуэлой. Говорить о проведении выборов в этой стране еще рано, считает глава Госдепа. Рубио ведет консультации с Венесуэлой о создании временного правительства, заявил председатель комитета Сената США по разведке Том Коттон. США до спецоперации в Венесуэле предлагали Мадуро покинуть пост и выехать в Турцию, но он отказался.

- Папа римский Лев XIV призвал предпринять усилия для нормализации обстановки в Венесуэле и помощи ее жителям.

- Марко Рубио назвал огромной проблемой правительство Кубы.

- Компаниям США компенсируют изъятое в Венесуэле имущество лишь при вложениях в модернизацию нефтяной промышленности этой страны, сообщает Politico со ссылкой на источники. Крупные авиакомпании возобновляют перелеты над Карибским морем после снятия запрета, который ввели авиационные власти США из-за операции американских военных в Венесуэле.

- ОПЕК+ сохранит декабрьские квоты по добыче нефти на февраль и март 2026 года. Министры восьми стран-участниц по итогам ежемесячной встречи решили сохранить паузу в наращивании добычи нефти в первом квартале в связи с сезонным фактором. Таким образом, уровни добычи стран альянса в первом квартале будут соответствовать квотам, действующим в декабре.

- Российские фильмы "Буратино" и "Простоквашино" заработали в прокате более 1 млрд рублей, сборы "Чебурашки 2" превысили 2,3 млрд рублей.

- Снегопады в регионах РФ внесли коррективы в работу транспорта. Власти Башкирии, Татарстана и Оренбуржья из-за пурги ограничили движение на трассе М-5. В Татарстане четыре человека погибли в массовом ДТП. Из-за снегопада также временно закрыли трассу Р-239 в Оренбургской области. В Самарской области приостановлено движение на автотрассе Р-241. Более десятка авиарейсов задерживаются на вылет и прилет из-за непогоды в Казани.

- Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль населенный пункт Подолы в Харьковской области.

