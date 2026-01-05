Поиск

Адвокат Мадуро пока не планирует добиваться его освобождения под залог

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Один из адвокатов арестованного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Барри Поллак, заявил, что пока не собирается направлять запрос об освобождении своего клиента под залог.

По сообщению агентстваEFE, Поллак заявил, что "пока нет планов просить об освобождении под залог". При этом он не исключил, что позднее пойдет на такой шаг.

В понедельник Мадуро и его супруга впервые предстали перед судом в Нью-Йорке. Оба не признали себя виновными ни по одному из пунктов обвинения. Следующее заседание суда намечено на март.

В США Мадуро и его жену обвиняют в серии преступлений, связанных с наркоторговлей. Американские СМИ отмечают, что обоим могут грозить сразу несколько пожизненных тюремных сроков.

Венесуэла Николас Мадуро США Барри Поллак
