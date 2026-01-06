Трамп заявил, что выборов в Венесуэле в ближайший месяц не будет

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие 30 дней выборы в Венесуэле не состоятся.

"В Венесуэле не будет новых выборов в ближайшие 30 дней, заявил президент Дональд Трамп", - сообщает телеканал NBC News, которому американский лидер дал интервью.

"Сначала мы должны навести порядок в стране. Вы не можете провести выборы. Люди даже не смогут проголосовать", - заявил Трамп в интервью телеканалу.

По его словам, прежде чем устраивать в Венесуэле выборы, необходимо "вернуть стране здоровье", и это займет некоторое время.

При этом президент США отметил, что его страна не находится в состоянии войны с Венесуэлой.

"Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые продают наркотики", - сказал он.

Согласно Трампу, контролировать ситуацию в Венесуэле будут госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс, но главным будет он.

Американский лидер сообщил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес не сотрудничала с США до захвата президента Николаса Мадуро.

На данный момент она общается с госсекретарем США, который "бегло говорит с ней по-испански".

В то же время Трамп не исключил возможность второго военного вторжения в Венесуэлу, если Родригес прекратит сотрудничество с официальными лицами США.

"Мы готовы это сделать", - сказал он.

Президент США также опроверг сообщение Washington Post о том, что он исключил возможность того, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо будет руководить страной, потому что в прошлом году она получила Нобелевскую премию мира, вместо него.

"Это не имеет никакого отношения к моему решению", - заявил Трамп.