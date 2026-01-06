Трамп заявил, что выборов в Венесуэле в ближайший месяц не будет
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие 30 дней выборы в Венесуэле не состоятся.
"В Венесуэле не будет новых выборов в ближайшие 30 дней, заявил президент Дональд Трамп", - сообщает телеканал NBC News, которому американский лидер дал интервью.
"Сначала мы должны навести порядок в стране. Вы не можете провести выборы. Люди даже не смогут проголосовать", - заявил Трамп в интервью телеканалу.
По его словам, прежде чем устраивать в Венесуэле выборы, необходимо "вернуть стране здоровье", и это займет некоторое время.
При этом президент США отметил, что его страна не находится в состоянии войны с Венесуэлой.
"Мы находимся в состоянии войны с людьми, которые продают наркотики", - сказал он.
Согласно Трампу, контролировать ситуацию в Венесуэле будут госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет, заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер и вице-президент Джей Ди Вэнс, но главным будет он.
Американский лидер сообщил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес не сотрудничала с США до захвата президента Николаса Мадуро.
На данный момент она общается с госсекретарем США, который "бегло говорит с ней по-испански".
В то же время Трамп не исключил возможность второго военного вторжения в Венесуэлу, если Родригес прекратит сотрудничество с официальными лицами США.
"Мы готовы это сделать", - сказал он.
Президент США также опроверг сообщение Washington Post о том, что он исключил возможность того, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо будет руководить страной, потому что в прошлом году она получила Нобелевскую премию мира, вместо него.
"Это не имеет никакого отношения к моему решению", - заявил Трамп.