Трамп заявил, что восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы потребует средств

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - На восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы американским компаниям придется потратить много денег, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.

"Придется потратить огромное количество денег, и нефтяные компании потратят их, а затем получат компенсацию от нас или за счет выручки", - сказал он.

При этом Трамп отказался назвать точные цифры, заявив, что понадобится "очень значительная сумма".

Американский президент выразил мнение, что нефтяная промышленность США может наладить расширенную деятельность в Венесуэле "менее чем за 18 месяцев".

"Я думаю, мы сможем сделать это за меньшее время, но это потребует больших денег", - сказал Трамп.

В конце прошлой недели американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американское правосудие обвиняет его в причастности к наркоторговле.