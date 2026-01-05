Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке

Протест против действий США в Венесуэле у здания суда Нью-Йорка, куда ранее доставили президента Николаса Мадуро Фото: Маргарита Тамаева/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена в понедельник предстали перед федеральным судом в Манхэттене по делу о незаконных поставках наркотиков в США, сообщил телеканал Sky News.

Мадуро на первых слушаниях по его делу не признал вину ни по одному из пунктов обвинения, отмечает агентство EFE. По его данным, супруга Мадуро, Силия Флорес, также не признала себя виновной.

Супруги под усиленной охраной были доставлены в суд из федерального следственного изолятора в Бруклине, где они содержатся, за четыре часа до начала заседания.

Они предстали перед окружным судьей Элвином Хеллерштейном для краткого, но обязательного судебного заседания. Оно, как ожидается, будет носить процедурный характер, сообщила вещательная корпорация ВВС. Заседание началось с зачитывания судьей перечня обвинений.

Мадуро предъявляются обвинения в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, ему ставится в вину сотрудничество с наркокартелями с целью содействия переправке тысяч тонн кокаина в США. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

Ожидается, что адвокаты Мадуро оспорят законность его ареста, утверждая, что он обладает иммунитетом от судебного преследования как суверенный глава государства.

Мадуро и его жена были доставлены в Нью-Йорк после того, как были захвачены спецназом США в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции в Венесуэле.

В субботу днем (по местному времени) самолет ФБР с Мадуро и его женой на борту приземлился на авиабазе Стюарт Национальной гвардии в штате Нью-Йорк. Оттуда они были под конвоем доставлены на Манхэттен в управление по борьбе с наркотиками (DEA), а затем в федеральный следственный изолятор в Бруклине.