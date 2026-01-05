Поиск

Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке

Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке
Протест против действий США в Венесуэле у здания суда Нью-Йорка, куда ранее доставили президента Николаса Мадуро
Фото: Маргарита Тамаева/ТАСС

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена в понедельник предстали перед федеральным судом в Манхэттене по делу о незаконных поставках наркотиков в США, сообщил телеканал Sky News.

Мадуро на первых слушаниях по его делу не признал вину ни по одному из пунктов обвинения, отмечает агентство EFE. По его данным, супруга Мадуро, Силия Флорес, также не признала себя виновной.

Супруги под усиленной охраной были доставлены в суд из федерального следственного изолятора в Бруклине, где они содержатся, за четыре часа до начала заседания.

В миреШвейцария заморозила активы МадуроЧитать подробнее

Они предстали перед окружным судьей Элвином Хеллерштейном для краткого, но обязательного судебного заседания. Оно, как ожидается, будет носить процедурный характер, сообщила вещательная корпорация ВВС. Заседание началось с зачитывания судьей перечня обвинений.

Мадуро предъявляются обвинения в рамках уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, ему ставится в вину сотрудничество с наркокартелями с целью содействия переправке тысяч тонн кокаина в США. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.

Ожидается, что адвокаты Мадуро оспорят законность его ареста, утверждая, что он обладает иммунитетом от судебного преследования как суверенный глава государства.

Мадуро и его жена были доставлены в Нью-Йорк после того, как были захвачены спецназом США в президентском дворце в Каракасе в субботу ночью в ходе американской военной операции в Венесуэле.

В субботу днем (по местному времени) самолет ФБР с Мадуро и его женой на борту приземлился на авиабазе Стюарт Национальной гвардии в штате Нью-Йорк. Оттуда они были под конвоем доставлены на Манхэттен в управление по борьбе с наркотиками (DEA), а затем в федеральный следственный изолятор в Бруклине.

Хроника 03 – 05 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
США Николас Мадуро Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 5 января

Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке

 Мадуро предстал перед судом в Нью-Йорке

Сын Мадуро уверен, что его отец вернется на родину

Колумбийский президент пообещал взять в руки оружие в ответ на угрозы Трампа

Мадуро доставлен в американский суд для первого слушания по делу о наркоторговле

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мадуро содержится в СИЗО в Нью-Йорке в общей камере

ЕС будет выступать в защиту целостности Дании в связи с заявлениями Трампа о Гренландии

Швейцария заморозила активы Мадуро

Россия и мир: 2026. Тренды экономики
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 79 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8065 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });