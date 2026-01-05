Делси Родригес стала временным президентом Венесуэлы

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Делси Родригес в понедельник принесла присягу на посту временного президента Венесуэлы, сообщает агентство ЭФЭ.

До сих пор она была вице-президентом страны.

В воскресенье Верховный суд Венесуэлы постановил, что в сложившейся обстановке обязанности главы государства должна взять на себя именно Родригес.

В конце прошлой недели американское военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американское правосудие обвиняет его в причастности к наркоторговле.