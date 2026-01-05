Госдеп США объявил всё Западное полушарие "зоной американских интересов"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Госдепартамент Соединенных Штатов объявил всё Западное полушарие "сплошной зоной американских интересов", где Вашингтон не допустит никаких угроз национальной безопасности.

"Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

В субботу президент Венесуэлы Мадуро был захвачены спецназом США в президентском дворце в Каракасе в ходе американской военной операции в Венесуэле и доставлен в Нью-Йорк, где он предстал перед судом. Вашингтон обвиняет его в причастности к поставкам наркотиков в США.

Трамп обвинил также президента Колумбии Густаво Петро в причастности к наркоторговле и не исключил проведение операции, аналогичной венесуэльской.