Уолл-стрит начала неделю в плюсе

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник, при этом индекс Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум.

Участники рынка оценивали ситуацию вокруг Венесуэлы и экономические статданные.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2025 года снизился до 47,9 пункта по сравнению с 48,2 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Значение индикатора оказалось минимальным с октября 2024 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 48,3 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о расширении деловой активности в производственном секторе, ниже - о её сокращении. ISM Manufacturing находится ниже данного уровня десять месяцев подряд.

Позднее на этой неделе будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services), а также ряд отчетов по рынку труда, включая декабрьские данные о безработице, имеющие ключевое значение для дальнейших решений Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке.

Рынок прогнозирует, что ФРС опустит базовую процентную ставку дважды в 2026 году, тогда как декабрьский прогноз самого регулятора предусматривает лишь одно снижение.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью CNBC заявил, что процентная ставка сейчас, возможно, близка к нейтральному уровню - то есть такому, когда денежно-кредитная политика не сдерживает, но и не стимулирует экономический рост.

"Последние два года мы думали, что экономический рост замедлится. Но экономика оказалась намного более устойчивой, чем я предполагал", - сказал Кашкари, который в этом году получит право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).

Как сообщалось, американский спецназ 3 января провел спецоперацию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро и его жену. Мадуро в понедельник предстал перед федеральным судом Манхэттена в Нью-Йорке. Ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей. Он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его страна временно возьмет на себя управление Венесуэлой. Трамп также сообщил о сохранении американского эмбарго на поставки венесуэльской нефти.

На этих новостях заметно подорожали акции американских нефтекомпаний. Бумаги Chevron Corp. - единственной крупной западной компании, продолжающей работу в Венесуэле, - подскочили на 5,1%. Стоимость акций ConocoPhillips увеличилась на 2,6%, Exxon Mobil - на 2,2%.

Капитализация оборонных подрядчиков Lockheed Martin и General Dynamics поднялась на 2,9% и 3,5% соответственно.

Рыночная стоимость криптовалютных компаний выросла вслед за курсом биткойна. Цена бумаг Strategy Inc. повысилась на 4,8%, Riot Platforms - на 4,5%, Coinbase Global - на 7,8%.

Котировки акций Arista Networks увеличились на 2,7% после того, как аналитики Piper Sandler улучшили рекомендацию для них до "выше рынка" с "нейтрального" уровня.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 1,23% и составил 48977,18 пункта.

Лидерами подъема в индексе, помимо Chevron, стали акции Goldman Sachs Group и Caterpillar, подорожавшие на 3,7% и 3% соответственно. Тем временем капитализация Amgen упала на 2,1%, Coca-Cola Co. - на 1,7%.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,64% - до 6902,05 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,69% и составил 23395,82 пункта.

Дональд Трамп США ФРС ФРБ Уолл-стрит
