SOCAR и ExxonMobil подписали меморандум о сотрудничестве
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR, ГНКАР) и американская ExxonMobil подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает сайт президента Азербайджана.
Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и вице-президент ExxonMobil Джон Ардилл.
Подписание документа состоялось в Вашингтоне на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и специального посланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.
После подписания документа Алиев провел встречу с Уиткоффом, подчеркивается в информации.
Другие подробности не приводятся.