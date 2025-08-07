SOCAR и ExxonMobil подписали меморандум о сотрудничестве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR, ГНКАР) и американская ExxonMobil подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает сайт президента Азербайджана.

Документ подписали министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и вице-президент ExxonMobil Джон Ардилл.

Подписание документа состоялось в Вашингтоне на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и специального посланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа.

После подписания документа Алиев провел встречу с Уиткоффом, подчеркивается в информации.

Другие подробности не приводятся.