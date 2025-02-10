ВС США стали активнее собирать данные о мексиканских наркокартелях

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США усилили слежение за мексиканскими наркокартелями при помощи самолётов-разведчиков, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на источники.

"По информации из открытых источников и по словам трех официальных лиц США, знакомых с темой, военные за последние две недели существенно усилили слежение за мексиканскими наркокартелями: высокотехнологичные самолеты-разведчики совершили не менее 18 полетов над юго-западом США и в международном воздушном пространстве вокруг Калифорнийского полуострова", - информирует телеканал.

Этому предшествовало распоряжение президента США Дональда Трампа усилить меры безопасности вдоль южной границы страны и пресечь контрабанду наркотиков картелями.

По данным CNN, ранее Пентагон не чаще раза в месяц организовал разведывательный полет вдоль границы США и Мексики. Как правило, самолёты-разведчики использовались для сбора разведданных по другим приоритетным направлениям, например, обстановке на Украине или активности подводных лодок РФ и КНР.

Сообщается, что по меньшей мере 11 из недавних полётов совершили самолёты Boeing P-8 Poseidon ВМС США со сложными радиолокационными системами, которые считаются особо ценными для разведки. В операциях также задействовали самолет Lockheed U-2.

Не уточняется, как именно администрация Трампа планирует применять полученную информацию. CNN поясняет, что ее могут использовать для пополнения американских списков иностранных террористических организаций или для передачи данных мексиканским силам нацбезопасности, которые борются с картелями.

21 января Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайного положения на южной границе США. Также он начал процесс признания картелей иностранными террористическими организациями, что вызвало вопросы о возможности прямых военных действий США на территории Мексики.