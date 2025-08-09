Что случилось этой ночью: суббота, 9 августа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп сообщил, что встретится в Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Позднее место и время встречи президентов РФ и США подтвердили в Кремле. Помощник российского президента Юрий Ушаков также заявил, что Путин и Трамп на переговорах сосредоточатся на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине.

- Трамп заявил, что "мы подходим очень близко" к разрешению украинского кризиса, для этого, по его словам, возможен обмен территориями. Американский лидер также выразил мнение, что в украинском урегулировании заинтересованы и Киев, и Москва, и Брюссель.

- Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали декларацию об урегулировании конфликта. Церемония подписания прошла в Белом доме в Вашингтоне. Еревану и Баку удалось урегулировать проблему Зангезурского коридора, связывающего Азербайджан с Нахичеванью, сообщил Трамп. "В этой декларации закреплено (название коридора - ИФ), которое является большой честью для меня, я этого не просил: "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", - сказал американский президент. По его словам речь идет о специальной территории, для развития которой Армения создаст эксклюзивное партнерство с США.

- Число пострадавших при обрыве накануне канатной дороги в Нальчике выросло до 12 человек. Шесть пострадавших госпитализированы, остальные отправлены на амбулаторное лечение, в их числе ребенок.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 97 украинских БПЛА над Московским регионом, Курской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Белгородской, Ростовской, Липецкой областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Накануне вечером российские военные перехватили и уничтожили 66 беспилотников ВСУ над Орловской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, Черным и Азовским морями.

- Дожди и около плюс 20 градусов ожидается в Москве на следующей неделе. При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не исключил, что в конце августа температура в столице может повыситься.