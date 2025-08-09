Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 9 августа

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп сообщил, что встретится в Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Позднее место и время встречи президентов РФ и США подтвердили в Кремле. Помощник российского президента Юрий Ушаков также заявил, что Путин и Трамп на переговорах сосредоточатся на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине.

- Трамп заявил, что "мы подходим очень близко" к разрешению украинского кризиса, для этого, по его словам, возможен обмен территориями. Американский лидер также выразил мнение, что в украинском урегулировании заинтересованы и Киев, и Москва, и Брюссель.

- Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали декларацию об урегулировании конфликта. Церемония подписания прошла в Белом доме в Вашингтоне. Еревану и Баку удалось урегулировать проблему Зангезурского коридора, связывающего Азербайджан с Нахичеванью, сообщил Трамп. "В этой декларации закреплено (название коридора - ИФ), которое является большой честью для меня, я этого не просил: "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", - сказал американский президент. По его словам речь идет о специальной территории, для развития которой Армения создаст эксклюзивное партнерство с США.

- Число пострадавших при обрыве накануне канатной дороги в Нальчике выросло до 12 человек. Шесть пострадавших госпитализированы, остальные отправлены на амбулаторное лечение, в их числе ребенок.

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 97 украинских БПЛА над Московским регионом, Курской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Белгородской, Ростовской, Липецкой областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Накануне вечером российские военные перехватили и уничтожили 66 беспилотников ВСУ над Орловской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, Черным и Азовским морями.

- Дожди и около плюс 20 градусов ожидается в Москве на следующей неделе. При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не исключил, что в конце августа температура в столице может повыситься.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главы МИД ряда стран призвали Израиль отказаться от новой операции в Газе

Главы МИД ряда стран призвали Израиль отказаться от новой операции в Газе

Пашинян заявил, что "Дорога Трампа" предоставит России железнодорожную связь с Ираном

Путин и Трамп на Аляске сосредоточатся на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске

Лидеры Армении и Азербайджана подписали декларацию об урегулировании конфликта

Лидеры Армении и Азербайджана подписали декларацию об урегулировании конфликта

Трамп в скором времени объявит место встречи с Путиным

Президент США заявил, что приближается разрешение украинского кризиса

Трамп заявил о возможности "обмена территориями" при украинском урегулировании

Армения и Азербайджан в Вашингтоне парафируют соглашение о мире

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6915 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });