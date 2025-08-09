Износ труб на военной базе в Великобритании привел к утечке радиоактивных материалов в море

Британская атомная подлодка у залива Лохлонг Фото: Andrew Milligan/PA Images via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Утечка радиоактивной воды в залив Лохлонг на западе Шотландии произошла из-за неоднократного прорыва труб на военной базе, где хранятся компоненты британского ядерного оружия, сообщает в субботу газета The Guardian.

"Радиоактивный материал попал в залив Лохлонг близ города Глазго, поскольку королевские ВМС не смогли поддержать в порядке сеть из 1,5 тыс. труб на военной базе, на которой складировано британское ядерное оружие", - пишет издание.

The Guardian напоминает, что хранилище Кулпорт, расположенное на берегу залива Лохлонг, является одним из самых секретных и охраняемых объектов в Великобритании. Там находятся ядерные боеголовки для ракет, которыми оснащены британские подлодки Trident, они базируются неподалеку.

"Данные, собранные Шотландским агентством по охране окружающей среды (SEPA) свидетельствуют, что на момент утечек до половины оборудования на базе уже выработало проектный ресурс", - отмечает The Guardian.

"Министерство обороны Великобритании намеревалось сохранить эти данные в тайне, однако они были преданы огласке по распоряжению шотландского управляющего по информации Дэвида Гамильтона, который следит за соблюдением законодательства Шотландии о свободе информации", - пишет издание.

Как заключила газета, "после внутреннего расследования и инспекции SEPA министерство обороны Великобритании пообещало предпринять меры для предотвращения прорыва труб в будущем, при этом в ведомстве признали, что не были готовы к происшествиям такого рода".