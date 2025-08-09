Поиск

В правительстве Финляндии не увидели условий для признания Палестины

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил на пресс-конференции в субботу, что для признания Палестины нет необходимых условий и правительство пока не собирается ее признавать.

"Финляндия поддерживает принцип двух государств, но для признания Палестины пока нет необходимых условий", - заявил Орпо, отвечая на вопрос об отношении к заявлению президента Александра Стубба о готовности поддержать правительство, если оно примет решение о признании Палестины.

В миреВеликобритания назвала срок признания палестинского государстваЧитать подробнее

Он отметил, что правительство продолжит обсуждать этот вопрос. При этом Орпо отверг предположения ряда СМИ, что разногласия внутри правительства могут привести к распаду коалиции.

"Разногласия внутри кабмина по палестинскому вопросу не являются ни для кого неожиданностью и вряд ли станут причиной правительственного кризиса. Мы ведём конструктивные, ориентированные на поиск решений обсуждения. Никакого кризиса не назревает", - сказал Орпо.

По его словам, "здесь очень важно международное развитие событий и то, как складывается ситуация на Ближнем Востоке".

Глава правительства подчеркнул, что вопрос Палестины в дальнейшем будет рассматриваться совместно с президентом.

Финляндия Петтери Орпо Александр Стубб
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 9 августа

Лула да Силва сказал Путину, что готов содействовать украинскому урегулированию

Лула да Силва сказал Путину, что готов содействовать украинскому урегулированию

Иран пообещал не допустить передачи Зангезурского коридора под управление США

Иран пообещал не допустить передачи Зангезурского коридора под управление США

Износ труб на военной базе в Великобритании привел к утечке радиоактивных материалов в море

Износ труб на военной базе в Великобритании привел к утечке радиоактивных материалов в море

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в японском городе Нагасаки

Церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в японском городе Нагасаки

Что случилось этой ночью: суббота, 9 августа

Главы МИД ряда стран призвали Израиль отказаться от новой операции в Газе

Главы МИД ряда стран призвали Израиль отказаться от новой операции в Газе

Пашинян заявил, что "Дорога Трампа" предоставит России железнодорожную связь с Ираном

Путин и Трамп на Аляске сосредоточатся на долгосрочном урегулировании конфликта на Украине

Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске 15 августа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6921 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости400 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });