В правительстве Финляндии не увидели условий для признания Палестины

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил на пресс-конференции в субботу, что для признания Палестины нет необходимых условий и правительство пока не собирается ее признавать.

"Финляндия поддерживает принцип двух государств, но для признания Палестины пока нет необходимых условий", - заявил Орпо, отвечая на вопрос об отношении к заявлению президента Александра Стубба о готовности поддержать правительство, если оно примет решение о признании Палестины.

Он отметил, что правительство продолжит обсуждать этот вопрос. При этом Орпо отверг предположения ряда СМИ, что разногласия внутри правительства могут привести к распаду коалиции.

"Разногласия внутри кабмина по палестинскому вопросу не являются ни для кого неожиданностью и вряд ли станут причиной правительственного кризиса. Мы ведём конструктивные, ориентированные на поиск решений обсуждения. Никакого кризиса не назревает", - сказал Орпо.

По его словам, "здесь очень важно международное развитие событий и то, как складывается ситуация на Ближнем Востоке".

Глава правительства подчеркнул, что вопрос Палестины в дальнейшем будет рассматриваться совместно с президентом.