Бразилия опасается введения пошлин США из-за закупок российского дизтоплива

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бразильские политики и бизнесмены опасаются введения дополнительных штрафных мер со стороны США, поскольку их страна закупает дизельное топливо и удобрения у России в больших объёмах, сообщает в субботу газета Financial Times (FT).

"Россия - важный поставщик дизельного топлива, от которого мы очень зависим", - цитирует газета слова Сержиу Араужу, главы бразильской ассоциации импортеров топлива Abicom.

"После того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины для Индии из-за закупок российской нефти и дал своей администрации указание отслеживать закупки нефтепродуктов у Москвы другими странами, Бразилия может стать следующей мишенью, полагают бразильские политики и бизнес-лидеры", - пишет FT.

При этом бразильские политики отмечают важность поддержания хороших отношений с Москвой.

Издание отмечает, что с момента начала конфликта на Украине Бразилия в три раза увеличила объем торговли с Россией - ее партнером по БРИКС. В 2024 году он достиг $12,4 млрд. По информации FT, Бразилия является вторым крупнейшим покупателем российского дизельного топлива после Турции.

В среду Associated Press со ссылкой на представителей бразильского правительства сообщало, что Бразилия запросила консультации во Всемирной торговой организации (ВТО) для обсуждения пошлин США против нее.

Трамп 30 июля принял решение о введении дополнительной пошлины в 40% в отношении ряда экспортируемых из Бразилии товаров. С учетом новых мер пошлины для этой страны теперь составляют 50%.

Лидер США подчеркивал, что принял такое решение в том числе в связи с судебными разбирательствами в Бразилии в отношении ее экс-президента Жаира Болсонару. Трамп считает его своим политическим союзником и неоднократно предупреждал, что введет меры против Бразилии, если нынешние власти не закроют дела, фигурантом которых стал Болсонару.

Бразилия Дональд Трамп США
