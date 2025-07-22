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В Госдепе США заявили о поддержке третьего раунда российско-украинских переговоров

В Госдепе США заявили о поддержке третьего раунда российско-украинских переговоров
Фото: David Ake/Getty Images

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о предстоящем третьем раунде переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле и по-прежнему поддерживают усилия по мирному урегулированию конфликта, заявили во вторник в Госдепе.

"Могу сказать, что мы в курсе, что запланирован третий раунд переговоров. Мы по-прежнему приветствуем прямые переговоры и настаиваем на незамедлительном прекращении огня в результате мирного урегулирования", - сказала на брифинге во вторник представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Она подтвердила, что встреча делегаций должна состояться на этой неделе.

Также, по словам Брюс, США будут судить о возможности урегулирования конфликта в объявленные Трампом сроки, исходя в том числе из динамики данных переговоров.

14 июля Трамп сообщил о планах ввести "суровые меры" против России при отсутствии сделки по урегулированию ситуации на Украине через 50 дней.

Два раунда российско-украинских переговоров прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимира Путина по культуре и историческому просвещению Владимир Мединский, ранее уже руководивший переговорной группой РФ в 2022 году.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Госдеп РФ Украина Дональд Трамп
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