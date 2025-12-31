Лукашенко допустил, что целью атаки на резиденцию Путина был срыв мирного процесса по Украине

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает того, что целью атаки на резиденцию главы российского государства Владимира Путина был срыв процесса урегулирования конфликта на Украине.

"Может, они хотели спровоцировать Путина в момент, когда уже мир вот рядом. Чтобы сорвать этот переговорный процесс. Есть такая точка зрения. Что Путин там пойдет на какую-то эскалацию, что он откажется от мирного какого-то пути", - приводит слова Лукашенко госагентство БелТА в среду.

"А сегодня утром я уже заметил: ничего подобного. В этом весь Путин. Он не суетится. И он прав. Не надо торопиться. Есть мирный трек - идем по нему", - заявил президент Белоруссии.

"Ну если кто-то не хочет и будет такие провокации продолжать, чем это закончится - тоже понятно. Поэтому я бы все-таки... Хотел сказать "посоветовать"... Ну что им советовать? Им советуй, не советуй - они все равно делают по-своему в Украине. Но просто предупредить хочу, что это закончится бедой. У России есть чем бахнуть по центрам принятия решений, что камня на камне не останется", - подчеркнул Лукашенко.

"Надо остановиться, надо чтобы в будущем году все-таки договорились о мире. И я бы очень хотел, чтобы в этом плане Дональд Трамп был искренен. Чтобы это не было игрой или спектаклем, где одну и ту же роль играет Трамп и Запад в целом или европейские государства. Что-то я так подозреваю, если так, что там наши "братья-англичане" стоят за этим. Вполне возможно", - сказал глава Белоруссии.

"Такие моменты, когда осуществляется террористическая атака на президента, - это редкость. И это не бывает, чтобы кто-то большой это не одобрил. Это из опыта", - продолжил Лукашенко.

"Владимиру Александровичу (Зеленскому - ИФ) не надо этим путем идти. И так угробил цветущую часть Европы. Ну, добьет окончательно. Не надо ему этим путем идти. Надо, пока не поздно, договориться", - резюмировал белорусский президент.

В минувший понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области с помощью беспилотников.

Лавров добавил, что переговорная позиция России будет пересмотрена в свете попытки Киева атаковать резиденцию президента РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник журналистам, что попытка атаки на госрезиденцию РФ в Новгородской области направлена на срыв переговорного процесса по Украине. "Действительно, это - террористический акт, направлен на срыв переговорного процесса", - сказал он.