Пентагон более чем в 2,5 раза увеличил заказ на производство Tomahawk

Пентагон более чем в 2,5 раза увеличил заказ на производство Tomahawk
Штаб-квартира министерства обороны США
Фото: Vostock-photo

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны США в рамках обновленного контракта с компанией Raytheon увеличило количество закупаемых крылатых ракет Tomahawk до 350 единиц, следует из данных Пентагона.

Первоначально предполагалось производство всего 131 ракеты. Обновленный контракт оценивается в $785,2 млн. Поставки для ВМС, Армии и Корпуса морской пехоты США, а также двух зарубежных заказчиков, которые выделяют $500 млн на производство ракет, должны быть завершены в январе 2029 года.

Raytheon произведет крылатые ракеты Tomahawk в новом варианте Block V, который включает улучшенную систему навигации и связи. Как и базовый вариант, ракета будет располагать дальностью действия 1,6 тыс. км.

Пентагон
