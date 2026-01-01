Пожар в баре в Швейцарии унес жизни примерно 40 человек

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Пожар, произошедший во время празднования Нового года в баре на территории горнолыжного курорта в швейцарском кантоне Вале, привел к гибели примерно 40 человек, сообщает в четверг МИД Италии со ссылкой на полицию Швейцарии.

"Информация, переданная полицией кантона, указывает на то, что погибли около 40 человек и примерно 100 - пострадали", - говорится в коммюнике итальянского внешнеполитического ведомства.

В нем указывается, что, по данным следователей, пожар стал следствием несчастного случая.

Ранее швейцарские СМИ сообщали о гибели людей из-за пожара. Некоторые издания предполагали, что погибших - несколько десятков.

Европейские СМИ отмечают, что в баре находились не только швейцарские граждане, отсюда - пристальный интерес к трагедии со стороны властей других стран, в том числе Италии.