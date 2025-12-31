Поиск

Власти Финляндии задержали экипаж и судно, шедшее из России в Израиль

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Власти Финляндии задержали в среду экипаж и судно Fitburg, шедшее из Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа, по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa между Хельсинки и Таллином.

"Судно было задержано после 11 часов утра. Все 14 членов экипажа взяты под стражу полиции", - сообщил на пресс-конференции комиссар национальной полиции Финляндии Илкка Коскимяки.

Грузовое судно Fitburg было задержано у побережья Порккала. Спецназовцы полиции Хельсинки и округа береговой охраны Финского залива спустились на судно с вертолётов. В операции также участвовали морские суда Пограничной охраны.

По словам Коскимяки, среди членов экипажа граждане России, Грузии и Азербайджана. О гражданской принадлежности капитана полиция пока не сообщает.

В настоящее время полиция поддерживает связь с государством флага судна, которым является Сент-Винсент и Гренадины, проводится техническое обследование судна и допрос экипажа.

Fitburg подозревается в повреждении в Финском заливе телекоммуникационного кабеля Elisa между Таллином и Хельсинки.

Полиция предполагает, что кабель был поврежден волочившимся несколько часов по дну якорем судна.

"На данном этапе ещё слишком рано оценивать, является ли инцидент преднамеренным действием или несчастным случаем", - сказал заместитель начальника полиции Хельсинки Хейкки Копперойнен.

В настоящее время судно сопровождается в порт Кантвик в общине Киркконумми. Операцией руководит полиция Хельсинки, Национальное бюро расследований отвечает за предварительное расследование.

В то же время министерство юстиции и цифровых коммуникаций Эстонии сообщило об обнаружении в среду еще одного поврежденного кабеля - шведской компании Arelion между Эстонией и Финляндией. Причины происшествия выясняются. Еще три кабеля были повреждены, предположительно штормом, с 28 по 30 декабря.

