Лукашенко заявил, что против Путина готовился теракт

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против главы России Владимира Путина готовился теракт. Лукашенко, в частности, предостерегал Путина от поездки в ЮАР.

"Сегодня ночью я ... вспомнил разговор с Путиным. По-моему, это было перед БРИКС в Южной Африке. Чемоданы собирает. Я говорю: "Ты куда?" - "Да ты что, не знаешь? У нас же БРИКС" (ответил Путин - ИФ)". Говорю: "Ты что, собрался туда лететь?" ... "Ну вот, просили, меня ж там ждут". Я говорю: "Ты что! Война идет!" - "Ну, они же не такие бешеные уже, не настолько бешеные". Я говорю: "И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать! Полетел Лавров тогда. Может, не потому, что я надавил. Но я ему высказал свое мнение", - приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба в среду.

"Но это не просто был такой, знаешь, деревенский разговор. Наша разведка (молодцы они, в последнее время работают неплохо) нас информировала. На уровне там разговоров, сплетен с Запада, что готовится террористический акт против президента России. И я ему часто говорю: "Ну война идет, ну не надо туда летать. Если кому-то надо - они к тебе прилетят", - сказал президент Белоруссии.

"Вот он (Путин - ИФ) позвал нас в Питер. Его ближайшие друзья прилетели туда. Прилетят и другие. И Си Цзиньпин прилетит, и из Ирана, из других стран прилетят люди. Но надо как-то поаккуратнее. (...) Но, говорю, тебе виднее, ты в этой сфере работал, это ваша сфера (чекистская), тебе виднее. Вот такая какая-то была не беспечность, а потеря какой-то бдительности", - отметил Лукашенко.

"И я сегодня подумал о том, что насколько я был прав, когда предупреждал его и предостерегал. Ясно, что все они на Западе понимают: убрать Путина - все будет по-другому. К этому надо относиться серьезно. Я об этом рассказываю впервые сегодня, потому что не надо быть беспечным. Они обманывали, и это он признает, постоянно", - заявил Лукашенко.

В связи с этим он напомнил о ситуации в самом начале противостояния в 2022 году. "Первые месяцы и даже недели, когда российские войска были в Киеве. И тогда католики, евреи - они были, два этих мощных клана, впереди: "Ох, надо заканчивать войну..." И Путин говорит: "Да, надо заканчивать". По морде надавали друг другу, давайте остановимся. - "Да, Владимир Владимирович, ну надо вывести вот войска и все, мы замирились, мы остановились (заверяли президента России - ИФ)". Остановились? Не остановились. То есть им верить нельзя", - подытожил Лукашенко.

Александр Лукашенко ЮАР Белоруссия Владимир Путин
