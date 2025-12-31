Лукашенко и Путин обсудили атаку украинских БПЛА на резиденцию президента РФ

Главы РФ и Белоруссии провели телефонный разговор

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в среду телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Главы государств тепло поздравили друг друга с Новым годом. Александр Лукашенко дал высокую оценку новогоднему обращению своего коллеги, которое уже успел лично посмотреть в интернете", - позже добавил канал.

Сообщается, что политические лидеры "обсудили ситуацию последних дней, в том числе события, связанные с атакой беспилотников на резиденцию президента России. В ходе разговора были затронуты и иные наиболее актуальные вопросы".

"Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о предстоящих встречах после Нового года и совместных мероприятиях", - говорится в сообщении.